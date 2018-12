Demi Lovato pospone por segunda vez un concierto

El día 2 del mes de junio Demi Lovato se veía en la obligación de retrasar el concierto que tenía programado en Londres, al cual se estimaba que acudirían unas 20.000 personas, debido a un problema de cuerdas vocales. Por éste mismo motivo también ha retrasado la fecha del concierto que tenía que dar en Birmingham, que ahora será el día 29 de junio.

La chica Disney que ya ha crecido y hace tours alrededor del mundo, ha reconocido en su propia cuenta de Twitter “estoy literalmente rota por tener que posponer mi siguiente show en Birmingham. Nunca en mi vida he tenido que perderme actuaciones por mis cuerdas vocales o estar enferma”. Tell me you love me World Tour está apunto de llegar a España y hay cierta incertidumbre entre los fans, que quieren que se recuperen y que, si tienen un poco de suerte, no les cambiarán el día del concierto que está programado para el 21 de junio en Sant Jordi Club, en Barcelona, y el 22 en el Palacio Vistalegre de Madrid. Además de que este año el Rock in Rio de Lisboa contará con su actuación y después realizará esos dos conciertos pospuestos de Reino Unido.

Me gusta: Me gusta Cargando...