Depeche Mode «la nueva película»

El nuevo largometraje protagonizado por Depeche Mode llega a más de 2.400 cines de todo el mundo en un único pase que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre. En España serán más de 150 salas las que lo estrenen de la mano de la distribuidora, El premiado cineasta y colaborador artístico habitual de la banda Anton Corbijn dirige ‘Spirits in the forest’, que se sumerge en las emotivas historias de seis fans muy especiales de Depeche Mode, ofreciendo al público de todo el mundo una visión única del increíble poder de la música para conectar y empoderar a la gente.

Un metraje íntimo y conmovedor filmado en las ciudades natales de sus fans, en el que no sólo se muestra cómo y por qué de la popularidad y relevancia de los de Basildon, sino que se recogen también los momentos más espectaculares de su ‘Global Spirit Tour 2017/2018’.

Fue el 25 de julio de 2018, después de tocar para más de 3 millones de fans en 115 conciertos, cuando Depeche Mode terminó este tour con una actuación especial en el famoso Waldbühne de Berlín (Forest Stage), y que queda recogida en este documental junto con las seis historias personales que se vivieron en el concierto de aquella noche.

‘Spirits in the forest’ apunta directa a la emoción, profundizando en la influencia que las canciones de la banda británica han tenido en millones de personas de todo el planeta a lo largo de los cuarenta años de su trayectoria.

