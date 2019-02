Descubre a dodie, la artista revelación que visitará España este Marzo

Con minúsculas y sin apellido: así se escribe el nombre de dodie, la última artista en pasar de youtube a los grandes escenarios. La artista británica ha cautivado al mundo con su voz dulce, sus letras sinceras y su habilidad con el ukelele. Tras tres discos y años de espera, visitará España el próximo mes de Marzo: el día 1 tocará en la sala Bikini, de Barcelona, y el 2 en la madrileña sala Changó.

Empezó su carrera musical con tan solo 16 años en su canal doddleoddle, al que subió su canción original ‘Rain’. Este canal cuenta ahora con casi 2 millones de seguidores y en él, dodie sube tanto sus videos musicales profesionales (también disponibles en su cuenta dodie VEVO) como covers, vlogs y colaboraciones.

Su primer EP, Interwined, salió en 2016. En él recopiló parte de su autobiografía: desde la entrañable ‘Absolutely Smitten‘, que podéis encontrar bajo este párrafo y que cuenta una tierna historia de amor, hasta ‘Sick Of Loosing Soulmates‘, en la que se atreve a tocar temas como la depresión y las relaciones tóxicas. Pese a ser autopublicado y no contar con el respaldo de ninguna discográfica, llegó a alcanzar el número 35 en las listas de Reino Unido.

Y donde Interwined andó, You, su segundo EP, corrió. Presente a nivel internacional, el disco llegó a superar con creces a su predecesor y alcanzar el puesto #6 en listas británicas. Sin perder el carácter autobiográfico y el sonido con el que construyo su fanbase, dodie se atreve a experimentar con nuevos ritmos y técnicas. Su single, ‘In The Middle’, tiene una divertida y pegadiza melodía que poco tiene que envidiar a la sinceridad de las versiones acústicas y que trata, sin tapujos, la experiencia de hacer un trío. Muestra también sus inseguridades sobre no ser suficiente (‘6/10′) y anima a todos ellos que sufren a mirar hacia el futuro (Secret For The Mad). Destaca también la favorita ‘Would You Be So Kind‘, un ruego de amor tan tierno como desesperado.

Su último EP, Human, llegó el día 18 de enero de este año, y se puede afirmar que es su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Será con él con el que visite Europa y Estados Unidos acompañada por Orla Garland (otra estrella musical de youtube cuyo single, ‘Go Crazy‘, merece la pena escuchar). Hay varios singles entre los que elegir, pero hemos decidido quedarnos con el irónico ‘Monster’, que carga, lleno de ironía, contra los rumores causados por una ruptura. Aunque, en comparación con el ya lejano Interwined, este album esté más producido y orquestado, la esencia de dodie se mantiene intacta. Muestra de ello es la fantástica ‘Human‘, que da título al disco y es, como marca su nombre, profundamente humana, o ‘She‘, un canto al amor entre dos mujeres.

Además de su carrera musical, dodie ha hecho “sus pinitos ” en el mundo de la escritura con su autobiografía ‘Secret for the Mad’.

Las entradas para sus conciertos están disponibles en ticketmaster.es , y sus discos pueden ser adquiridos desde su página web oficial, https://dodie.co/#shop .

