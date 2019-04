¡Descubre la nueva cover de Morrissey!

Morrissey, el icono del rock británico líder de The Smiths, prepara su disco de covers, y las espectativas están más altas que nunca. Sin embargo, el adelanto no decepciona: el artista ha presentado ‘Wedding Bell Blues’, la canción de The 5th Dimension, junto al cantante de Green Day Billie Joe Armstrong.

Aunque en el título no aparezca, colabora también en el tema Lydia Night, la voz principal del joven grupo ‘The Regrettes’.

La canción original es de 1969, y acompaña a los lazamientos anteriores: ‘It’s Over’ de Roy Orbison de 1965 y ‘Morning Starship’, de Jobriath de 1973. El album completo se lanzará el 24 de Mayo y se titula “California son”.

Para celebrar el lanzamiento, “Moz” volverá a ir de gira por Canadá por primera vez en 15 años.

