Desordenados visitan MASTER FM, y nos presentan su nuevo trabajo «Annie Hall»

Allá por 2016 empezó a tomar forma lo que sería esta banda que es el sueño de todo chaval de 17 años («When I was seventeen») que aspira a grabar sus canciones y tocarlas junto a un grupo de amigos delante de mucha gente a la que les lleguen y emocionen. Ese chaval, en nuestro desordenado caso, es nuestro vocalista Gonza. No obstante, ya se sabe que esto de la música es tan bonito como complicado y no fue hasta septiembre de 2018 que pudimos sacar nuestro primer tema que llevaba grabado desde hacía más de un año (pero eso ya es otra historia). El caso es que a raíz de entonces, David `El maño´, Gonza 4 cuerdas (Bass o Baas…) y Goguito Baquetas (Goguels), cada uno incorporándose a lo largo de este periplo, han conseguido que ese sueño que, en momentos parecía roto se vea un poco más cerca. De tal modo que en junio de 2019, tras haber grabado nuestro primer trabajo,

EP con 5 canciones al que decidimos llamar 1 + 0 son 4 (buena idea tuvo David para expresar todo esto de lo que estamos hablando), comenzamos también a dar conciertos. No sabemos dónde nos llevará esto, pero estamos muy dispuestos a poner todo de nuestra parte para averiguarlo. Ojalá cada vez más de vosotros nos acompañéis en esta andadura y os identifiquéis y emocionéis con los temas que hagamos y que disfrutaremos en nuestros alocados y divertidos directos. Respecto a su estilo musical, como podéis escuchar, es de lo más variado: desde Pop-Rock (Annie Hall) hasta Hard-Rock (Mis heridas) pasando por baladas (Son las pequeñas cosas) y entremedias con rockanroles (Desordenados) y canciones con cambio de tempo y estructura pero muy cañeras, A partir de ahí, para expresar emociones, utilizan distintos tipos de música (ritmos, melodías, arreglos etc) pero el hilo conductor, como apuntában, es siempre la verdad; la «pureza de los sentimientos» tal como decin en Mis heridas, pero si quieres saber mucho más sobre «Desordenados», estarán el próximo miercoles día 30, a las 11:30h en los estudios de MASTER FM, donde nos contarán su nuevo trabajo y seguro que muchas más cosas.

