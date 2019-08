Después de más de 20 años, Eros Ramazzotti regresa a Colombia

View this post on Instagram

Stasera l’ultima tappa dei festival estivi a Opatija in Croazia 🇭🇷🎤🎸 Poi ci rivediamo l’11 – 12 – 14 settembre all’Arena di Verona 💪🏻💪🏻 Next stops ⬇️ 🇷🇸 24.09 Belgrade, Stark Arena 🇬🇷 27.09 Athens, Oaca Olympic 🇲🇰 30.09 Skopje, BT Arena 🇧🇬 03.10 Sofia, Armeec Hall 🇸🇰 05.10 Bratislava, O Nepela Arena 🇺🇦 08.10 Kiev, Sport Palace 🇷🇺 11.10 Moscow, Circus Hall 🇷🇺 13.10 St. Petersburg, Ice Palace 🇫🇮 15.10 Helsinki, Hartwall Arena 🇱🇹 18.10 Kaunas, Zalgirio Arena 🇵🇱 20.10 Warsaw, Torwar Hall 🇨🇿 22.10 Prague, O2 Arena 🇭🇺 24.10 Budapest, Arena 🇩🇰 27.10 Copenaghen, KB Hall 🇸🇪 30.10 Stockholm, Globe 🇨🇾 07.11 Limassol, Kiprianou Atletic Center 🇮🇱 09.11 Tel Aviv, MM Arena 🇸🇮 23.11 Lubjana, Arena Stozsice 🇮🇹 26.11 Bolzano, Palaonda 🇮🇹 29.11 Rimini, RDS Stadium 🇮🇹 03.12 Ancona, Pala Prometeo Estra 🇮🇹 06.12 Eboli, Palasele 🇮🇹 11.12 Roma, Palalottomatica 🇮🇹 14.12 Firenze, Mandela Forum 🇮🇹 17.12 Livorno, Palamodigliani 🇮🇹 20.12 Milano, Mediolanum Forum 🇬🇹 28.01 Guatemala City, Forum Majadas 🇸🇻 30.01 San Salvador, Gimnasio Nacional 🇨🇴 02.02 Bogotà, Movistar Arena 🇲🇽 06.02 Mexico City, Auditorio Nacional 🇲🇽 08.02 Monterrey, Auditorio Citibanamex 🇦🇷 14.02 Buenos Aires, Luna Park 🇧🇷 16.02 Rio De Janeiro, Vivo Rio 🇧🇷 18.02 Sao Paulo, Espacio Das Americas 🇺🇸 22.02 Atlantic City, Hard Rock Hotel & Casino 🇺🇸 25.02 New York, Hulu Theater at Madison Square Garden 🇺🇸 27.02 Boston, Boch Center – Wang Theater 🇺🇸 01.03 Miami, American Airlines Arena 🇺🇸 04.03 Chicago, Rosemont Theater 🇨🇦 07.03 Toronto, Scotiabank Arena 🇨🇦 09.03 Laval, Place Bell 🇺🇸 13.03 Los Angeles, The Forum . #vitacenè #hayvida #vitacenèworldtour #erosramazzotti . 📸 @sebastianmarabello