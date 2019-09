Detalles de Basado en hechos reales de Rulo y la contrabanda

Se han anunciado los principales detalles del álbum ‘Basado en hechos reales’ de Rulo y la contrabanda, el cuarto de estudio. Con fecha de lanzamiento programada para el próximo 15 de noviembre. Recordamos que su anterior disco, El doble de tu mitad, se publicó en octubre de 2016. Aquel fue producido por Carlos Raya, el nuevo por el estadounidense Thom Russo.

Rulo: «He puesto todo mi alma y empeño en estas 10 nuevas canciones. Es el resultado de más de un año de arduo trabajo. Y voy a huir de lo típico (es mi mejor disco, etc.) pero estoy más que contento con él. La felicidad es algo efímero (y a veces relativo). Pero he saltado la barrera más difícil: la de que me guste mucho a mí. Luego ya si a alguien le gusta, pues doble ración de felicidad». En palabras del artista en redes sociales acompañando a la portada de la obra.

La semana pasada se estrenó el audiovisual del primer single, Verano del 95, un título que nos recuerda al ’20 de abril’ de Celtas Cortos o al ‘Summer of 69’ de Bryan Adams.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...