Detenido el rapero Ghostemane por destrozar el escenario y los camerinos de su concierto en Madrid

La Policía ha detenido al conocido rapero Ghostmane y a su banda por destrozar el escenario y los camerinos de la sala Barceló dónde actuó en concierto.

La detención fue el pasado domingo, al parecer la organización de la discoteca comentó a la banda que tenían que acabar, estos no estaban por la labor y contaban con el apoyo del público. Los responsable decidieron cortar la música y desalojar la sala.

Al parecer a la banda no les sentó nada la decisión y emprendieron una discusión que terminó con el destrozo del escenario y algunos instrumentos, además de reventar parte de los camerinos.

Y yo no sabía que había grabado justo el momento de #Ghostemane reventando la guitarra pero si pic.twitter.com/cUVqatKbis

Finalmente el altercado necesitó de la intervención de la Policía, que arrestó por un delito de daños a la propiedad a los ocho integrantes del grupo.

No me digáis que no parecen los #Rolling. Huida a la carrera de @TeatroBarcelo Muy dramático lo de la policía y #Ghostemane #losdomingosenMadrid pic.twitter.com/1KL6JbjmjS

— María Moya (@mariamoyav) February 17, 2019