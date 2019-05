¡Diplo cambia de nombre y de estilo!

Es uno de los DJs más aclamados de nuestro tiempo, y es un título bien merecido. Diplo comenzó a cosechar éxitos con Who Run The World (Girls!), de Beyoncé, y desde entonces no ha parado.Entre los titanes con los que ha colaborado se encuentran nombres como Madonna, Shakira, Snoop Dogg y Bruno Mars, entre muchos otros.

Además, es la mente pensante tras grupos como Jack Ü (Diplo + Skrillex), Major Lazer (Diplo + Jillionaire + Walshy Fire), Silk City (Diplo + Mark Ronson) y LSD (Diplo + Sia + Labrinth).

Ahora, el artista cambia por completo de nombre y de tercio, pero continúa arrasando por donde pasa con su nuevo proyecto personal: Diplo Presents Thomas Wesley.

Thomas Wesley es no solo el nombre de nacimiento de Diplo, si no su nueva identidad como productor de country. Ya ha sacado su primer tema, So Long, y no deja nada que desear a los aficionados del género. Cuenta con la voz de la artista Cam, consagrada en el country, y es una estupenda mezcla que sirve como introducción para los menos conocedores de el gran sonido americano.

Además de darlo todo en el mundo del country, Diplo se encuentra también promocionando el nuevo album de LSD, con un sonido más parecido al que nos tiene acostumbrados y las prodigiosas voces de Sia y Labrinth.

