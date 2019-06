Diversitas Fest Corpus 2019: Una dosis de cultura para sanar la discriminación

Este evento cultural organizará diversas actividades enfocadas a la inclusión social y la aceptación de colectivos con discapacidad.

El Diversitas Fest Corpus 2019 es un festival que se celebrará el próximo viernes 14 de junio en Toledo con el objetivo de erradicar la discriminación y promover la inclusión social de colectivos con diversidad funcional. La cultura es el eje central de este evento que contará con una amplia variedad de actividades, conciertos y talleres organizados por El Grupo de Entidades Sociales CECAP (CECAP, CIEES, CECAP joven) junto a la Fundación ‘La Caixa’.

El desarrollo de este festival inclusivo ensalzará a la diversidad como pilar fundamental de nuestra sociedad y supondrá un evento de gran interés cultural en Toledo, permitiendo dar a conocer el Movimiento Diversitas junto a los valores que este engloba. Este acontecimiento congregará a numerosos individuos únicos e irrepetibles dispuestos a hacer valer sus derechos fundamentales pero, para asegurar el éxito del festival, será necesaria la participación y el apoyo del mayor número de asistentes posible con el propósito de visibilizar este proyecto. ¡Contamos contigo!



Esta iniciativa surge en 2011 gracias al Grupo de Entidades Sociales CECAP, una organización sin ánimo de lucro enfocada a ofrecer herramientas de integración a colectivos en peligro de exclusión social. Como referente en el ámbito nacional e internacional, El Grupo de Entidades Sociales CECAP ha conseguido hacer de la diversidad un valor único, convirtiéndolo en un potente motor que ayuda a estos colectivos en el camino hacia la consecución de sus objetivos personales.

Numerosas colectivos se darán lugar en este evento cultural para hacer valer sus capacidades y su talento a través de diferentes corrientes artísticas. En el Diversitas Corpus Fest 2019 participarán activamente personas con discapacidad intelectual para promover la sensibilización global de la sociedad en torno a la aceptación de la diversidad y el conocimiento sobre la realidad de estas personas.

La diversidad como motor social

“Diversitas ha nacido para promover la diversidad como valor fundamental en una sociedad moderna, fomentando el acceso al marco de derechos de los colectivos más vulnerables a través de la cultura y el arte como herramientas de dinamización y sensibilización social”, así concibe el Movimiento Diversitas Jorge Escobedo, miembro del grupo Sôber, director de Diversitas y de la campaña social Salva tus oídos.

Durante estos años de andadura, el Movimiento Diversitas ha contado con el apoyo de grandes formaciones musicales y prestigiosos cantantes que han comprendido que la aceptación y el fomento de esta diversidad es la única manera de poder alcanzar un desarrollo social sostenible y la conversión a una sociedad moderna. Sôber, Celtas Cortos, Juan Manuel Motilla “El Langui”, ‘Kutxi’ Romero, ‘Poncho-K’ o Sidecars han apoyado el festival en ocasiones anteriores abrazando la cultura y el arte como herramientas de dinamización y sensibilización social.

La diversión no tiene descanso

El Diversitas Fest Corpus 2019 vendrá cargado de todo tipo de actividades culturales que irán desde conciertos, hasta talleres, juegos y exhibiciones. Para poner ritmo al evento, los grupos The Locos, Dskarilla, Mamita Papaya, Alquimia Circus actuarán en la Plaza del Ayuntamiento desde las 20:30h, tras la lectura del manifiesto. El resto de actividades se ubicarán en la Plaza Zocodover, para informaros sobre ellas podéis consultar el siguiente horario publicado en la página The Concert In Concert.

Pero, si queréis conocer más detalles sobre el evento, en pocos días visitará Master Fm un miembro del Movimiento Diversitas que nos contará en directo todo lo que concierne a este festival inclusivo. ¡No te lo pierdas!

