Drake Bell está de estreno con un nuevo sencillo “All Alone At The Disco”

Después de un gran año musical con varios sencillos como “Vértigo“, “MIA“, “No Perdámos Más Tiempo” y “Fuego Lento “, el cantante y actor Drake Bell cerró el año con nueva canción.

El sencillo lleva el nombre de “All Alone At The Disco“, volviendo a cantar en inglés, despuñes de haber tenido una racha totalmente en español. La canción fue escrita por él al lado de Backhouse Mike y Scott Bennett. El track llegó a plataformas digitales y servicios de reproducción en línea el 31 de diciembre del 2019.

