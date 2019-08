Drake nº1 en la lista Billboard 200 con ‘Care package’

Drake con Care package acaba de conseguir su noveno número 1 en la lista Billboard 200, en la que cada semana se clasifican los discos más populares en Estados Unidos. Con unas 109 mil unidades equivalentes para empezar, de las que unas 16 mil se corresponden a copias vendidas, unas 90 mil al streaming, y el resto a tracks equivalentes. Iguala en números 1 a Garth Brooks, Eminem, Madonna, y Rolling Stones; solo superados por los Beatles (19), Jay-Z (14), Bruce Springsteen y Barbra Streisand (11), y Elvis Presley (10).

En segunda posición Ed Sheeran con No.6 collaborations project con unas 49 mil u.u.e.e., y en tercera Billie Eilish con When we all fall asleep, where do we go? con unas 47 mil u.u.e.e..

Además del nuevo líder, inician camino en el top 10 Lil Durk con Love songs 4 the Streets 2 (nº4, 44 mil u.u.e.e., 4 mil copias vendidas, 39 mil streaming), la banda sonora de The Descendants 3 (nº7, 36 mil u.u.e.e., 23 mil copias vendidas).

