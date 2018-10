DRAKE ROMPE UNO DE LOS RECORDS DE LOS BEATLES

Este lunes pasado, Drake rompió por fin oficialmente el récord de DIEZ ÉXITOS en un solo año , desvancando así el récord que tenian los Beatles del año 1964. Drake es ahora mismo el rey del mundo pop, y con tan solo 32 años, parece ser que tenemos otro gran genio de la musica. Todo cuenta como publicidad de su casa de discos y su management.

Aunque Drake jamás podrán hacer lo que lograron los Beatles en abril de 1964. Tenían nada menos que cinco temas , entre los cinco primeros puestos, “Can’t Buy Me Love”,“Twist and Shout”, “She Loves You”, “I Want to Hold Your Hand”, “Please Please Me”. Eso jamás lo logrará alguien en el mundo de la música posicionar cinco temas juntos a la vez en las listas de exitos, solo lo consiguieron los mas grandes de la musica, The Beatles. como no, vamos a recordar tambien un gran exito de este grupo.

y como no, vamos tambien a disfrutar de este tema de Drake. “Hotline Bling”

