Dua Lipa estrena el Remix De Dom Dolla “Don’t Start Now”

¡Las suplicas han sido escuchadas y después del éxito de su álbum homónimo, “Dua Lipa“, the one and only Dua Lipa está de regreso! La cantante está lista para iniciar su nueva era musical y todos sus fans están ready.

El sencillo lleva el nombre de “Don’t Start Now“, y se estrenó el 31 de octubre del 2019 bajo licencia del sello discográfico Warner Music. El track fue compuesto por ella misma al lado de Caroline Ailin, la legendaria Emily Warren e Ian Krikatrick.

El video musical fue dirigido por NABIL y se estrenó el mismo día que la canción. Mientras que el video lírico se estrenó el 15 de noviembre del 2019 para continuar con la promoción del sencillo.

Un remix oficial de la canción, hecho por Dom Dolla, se estrenó el 22 de noviembre.

