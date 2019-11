Dua Lipa presenta su nuevo trabajo “Don’t Start Now” junto con el videoclip

¡Nuestras suplicas han sido escuchadas y después del éxito de su álbum homónimo, “Dua Lipa“, the one and only Dua Lipa está de regreso! La cantante está lista para iniciar su nueva era musical y todos sus fans están ready, y ya disponible en todas las plataformas digitales.

El sencillo lleva el nombre de “Don’t Start Now“, y se estrenó el 31 de octubre del 2019 bajo licencia del sello discográfico Warner Music. El track fue compuesto por ella misma al lado de Caroline Ailin, la legendaria Emily Warren e Ian Krikatrick.

El video musical fue dirigido por NABIL y se estrenó el mismo día que la canción, vamos a disafrutar de este nuevo videoclip.

