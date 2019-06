DUA LIPA Y PHARRELL WILLIAMS, ¿JUNTOS EN UNA COLABORACIÓN?

Los fans de la artista necesitan respuestas ante este rumor.

Tras Dua Lipa publicar una foto en su cuenta oficial de Instagram, donde podemos ver a la artista junto a Pharrell Williams en un estudio de grabación, solo ha habido rumores de si estos cantantes están haciendo una colaboración juntos. Todos los fans están muy entusiasmados ante esta noticia y están constantemente preguntando a la artista a través de las redes sociales que lo confirme.

Ver esta publicación en Instagram 👾👾👾 @pharrell Una publicación compartida de Dua Lipa (@dualipa) el 31 May, 2019 a las 9:08 PDT

Esta no sería la primera vez que una artista anuncia alguna colaboración a partir de imágenes en las redes sociales, hay que recordar que a varios cantantes les gusta mandar pistas, y por lo que se puede ver, Pharrell y Dua no son la excepción. Aunque, de ser así, ¿de qué trataría la canción? Hasta ahora no sabemos nada sobre este tema, pero los seguidores están muy emocionados y esperan que muy pronto salgan nuevos detalles.

Me gusta: Me gusta Cargando...