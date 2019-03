Duelo de baterías en el nuevo videoclips de The Chainsmokers y 5 Seconds Of Summer

En febrero tuvimos la oportunidad de disfrutar de esta colaboración de dos de los grupos más exitosos entre el público juvenil. The Chainsmokers y 5SOS (5 seconds of summer) consiguieron mezclar sus estilos en el cautivador himno rock-dance que es ‘Who Do You Love’. Ahora, sorprenden también con su videoclip: lejos de poner el foco en cantante y guitara, como se acostumbra en la industria de la música, han decidido que las cámaras apunten a Matt McGuire y Aston Irwin, sus respectivos baterías.

El resultado es espectacular sin necesidad de ningún tipo de efecto especial ni trucos de producción: solo energía pura por parte de los músicos que, relegados al final del escenario normalmente, rebosan ritmo y talento. Un experimento exitoso por parte de ambas bandas, sin duda.

It’s very important to me that we remain diverse in the songs we release and the boundaries that we can break for a modern rock band. When We first heard the chorus of “Who Do You Love” We believed it was our chance to collaborate in a way we hadn’t before. It’s out Thursday! X pic.twitter.com/uastMzLNbz

— Ashton Irwin (@Ashton5SOS) 6 de febrero de 2019