Duki actuará en Barcelona el próximo 5 de junio

Duki, sin duda uno de los artistas más significativos del movimiento del trap latinoamericano, se dará cita con sus fans el próximo día 5 de julio en la Sala Apolo en la ciudad de Barcelona. Junto a él, estarán presentes además Manny Eldomi y Uzii Gang, así como otros artistas invitados.

El argentino, autor de temas como “Rally”, “Vapormax” o “Sin culpa”, ya había pasado por nuestro país previamente. No solo eso, sino que la sala Apolo no resulta desconocida para él, lugar donde presentó sus primeros éxitos. El trapero vuelve esta vez teloneado por Manny Eldomi, además de Uzii Gang y de otros artistas invitados todavía no confirmados.

