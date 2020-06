Dylan Fuentes, Tainy & Mau y Ricky presentan el video oficial de “MENTE”

Dylan Fuentes, Tainy y el dúo venezolano Mau y Ricky se han unido para llevar música nueva a todos sus seguidores, misma que llega después de que Fuentes estrenara “Bipolar“, Tainy su álbum “NEON16 TAPE: THE KIDS THAT GREW UP ON REGGAETON“, y los hermanos Montaner su tema al lado del grupo MYA, “Una y Mil Veces“.

El nombre de la colaboración es “MENTE“, fue escrita por Angelo Carretta, Santiago Beltrán, Rozo (Writer), Albert Hype, Dylan Fuentes, Ricky Montaner y Mau Montaner.

La canción llegó a plataformas digitales y servicios de streaming el 11 de junio del 2020 a cargo del sello discográfico Interscope Records. Ese mismo día también se estrenó el video musical en el canal oficial de Dylan Fuentes.