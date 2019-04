“EARTH”, EL RAP DE LIL DICKY PARA CUIDAR EL PLANETA

Machu Pichu, Japón, Moscú, el Sáhara… estos son algunos de los lugares que aparecen en el vídeo que busca proteger el planeta.

Salvar la Tierra. Este es el objetivo que tiene el videoclip y la canción “Earth”, una colaboración del rapero Lil Dicky con 30 artistas de renombre internacional para luchar contra el cambio climático. En el vídeo, se muestra el estado en el que se encuentra el planeta, y se explica la necesidad de actuar para salvarlo. Para ello, los distintos artistas colaboradores toman el papel de distintos animales situados alrededor del Mundo. El dinero recaudado por las ventas de la canción de Lil Dicky será donado a organizaciones que buscan proteger el planeta.

Thank you to @lildickytweets and all the artists that came together to make this happen. Net profits from the song, video, and merchandise will go to many @dicapriofdn partners on the frontlines of implementing solutions to climate change. #WeLoveTheEarth https://t.co/3u8cyA6NPq pic.twitter.com/cpMeTB4Ziq

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) April 19, 2019