Ed Sheeran en Madrid: Sólo en un gran escenario que impone

Mientras el público sigue entrando literalmente corriendo y en riadas, pasa a la acción el músico de 28 años con Castle on the hill y el Wanda Metropolitano se convierte en un gran karaoke pop en el que los cánticos se mezclan con los aullidos. Eraser y The A Team apuntalan un arranque rotundo sobre el que Sheeran levanta el resto de la velada. Son las nueve de la noche y con puntualidad británica aparece Ed Sheeran (Halifax, Reino Unido, 1991) en las pantallas gigantes caminando sonriente hacia el escenario. Parece relajado y confiado, pero en ese paseíllo puede sentirse también un componente de vértigo pues, no en vano, va a plantarse ante 55.00 personas con su guitarra como único apoyo. Solo ante el peligro.

Suenan temas como Don’t, Dive o Bloodstream antes de I don’t care, el más reciente éxito de Sheeran junto a Justin Bieber, que reconfirma al británico como una auténtica factoría de éxitos -como su ‘padrino’ Elton John, que tuvo buen ojo en este caso-. Podría parecer frágil tan solitario ante la multitud, pero como es un cantautor atípico, en realidad el público come de su mano.

Canta Ed Sheeran con solvencia, toca la guitarra con fruición y la aporrea con fuerza. Genera así él mismo los sonidos que acto seguido convierte con sus pedales en ‘loops’ sobre los que montar cada canción. Una fórmula difícil de manejar pero sencilla en realidad. Tanto que cabría preguntarse si mejoraría con una banda real de acompañamiento, aunque a la vista de las cifras y de la entrega del público no parece que eso sea necesario.

Una última aún: You need me, I don’t need you. Cierre relativamente reposado después de 107 minutos de concierto convincente. No en vano, Ed Sheeran es algo así como el ‘chico maravilla’ del pop del siglo XXI, el cantautor de las multitudes milenials. Y aunque seguro que sigue sintiendo un poquito de vértigo al menos cada noche mientras camina hacia el escenario, en realidad está claro que le gusta estar ahí arriba solo ante el peligro. Otra forma de hacerlo no conoce.

