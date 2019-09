Ed Sheeran entra en el olimpo de la industria musical con su gira ‘Divide’

El cantante Ed Sheeran, de 28 años, ya forma parte de los grandes hitos de la industria musical. La gira Divide, que ha concluido este lunes, ha sumado unos 700 millones de euros desde el comienzo de los conciertos el 16 de marzo de 2017 hasta el 26 de agosto de este año, posicionándose como la más taquillera de la historia. En total, han sido 260 conciertos, que han concluido en la localidad natal del artista, Ipswich, al este de Inglaterra.

El intérprete de Perfect, al terminar el show, que ha congregado a más de nueve millones de personas en seis continentes durante dos años, se despidió del público con una frase que ha dado de qué hablar. «Hasta dentro de dos años», afirmó anunciando su retiro temporal. Además, aseguró que podría ser el «último concierto con loops de guitarra», su «modus operandi» habitual, que consiste en grabar el sonido de este instrumento en una pista de fondo y luego tocar varios más sobre el mismo en directo. Quienes pudieron presenciar esta actuación no sabían, en ese momento, que sería la última en los próximos meses. Una decisión «agridulce», según ha contado él.

La noticia ha sido una sorpresa a medias. En enero de 2018, poco después de confirmar el compromiso con Cherry Seaborn, el cantante británico ya anunció que pronto se retiraría temporalmente de la música para dedicar tiempo a su familia. El artista habló sobre este tema en el Daily Star, donde hizo referencia a que le gustaría ser padre al cumplir los 30 años, edad que alcanzará en 2021. «Es totalmente comprensible que después de tener hijos tu ambición cambie porque quieres ser un excelente padre», explicó.

Pero no todo han sido buenas noticias para el cantante más cotizado del planeta. El artista británico ha sido denunciado por plagio esta semana por el músico Sam Chokri, que afirma que Sheeran ha copiado el estribillo de una de sus canciones más conocidas, Shape of you, de un tema que él publicó en 2015 llamado Oh why. Chokri, según publicó el Daily Mail, añadió que quiere «frenar el hábito que tiene Ed Sheeran de apropiarse de canciones de otros artistas». Además, aseguró que también ha utilizado composiciones de temas del grupo TLC, el artista Shaggy y la cantante de country Jasmine Rae. El británico, por su parte, ha denunciado que Chokri le ha bloqueado las ganancias de sus canciones, aunque esto se ha producido por orden judicial mientras se investiga el caso.

