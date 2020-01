Ed Sheeran se tomará un descanso?

El cantante y compositor Ed Sheeran anunció el 24 de diciembre que tomará un descanso de la música, pero ¿por cuánto tiempo? En este mensaje en su cuenta de Instagram agradeció a sus seguidores, amigos y familiares, pero esto lo tiene que aclarar mejor, por que no puede desaparecer de la musica, se cree, que será un descanso temporal. aquí hemos estado investigando las cuentas del cantante, pero no aparece como tal, ninguna aclaración de que deje la musica, de momento nos vamos a quedar con uno de sus últimos temas «Take Me Back To London».

