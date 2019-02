El cartel de ‘Las Noches Del Botánico’ no está libre de polémica

Las Noches del Botánico, el festival de música organizado por la Universidad Complutense de Madrid, ha desvelado ya los artistas protagonistas de esta edición.

En el cartel encontramos nombres nacionales de gran peso, como Ana Belén, Los Secretos, El Cigala, Los Planetas, Calamaro, Zahara o Russian Red. Encabezando a los internacionales se encuentra el fruto de la polémica: Woody Allen.

El afamado director tocará con su banda Woody Allen & The Eddy Davis New Orleans Jazz Band el día 20 de Junio en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. La organización ha decidido no seguir el ejemplo de los numerosos actores y empresas de Hollywood que decidieron dejar de trabajar con Allen tras las acusaciones de abuso sexual y pedofilia realizada por su hija adoptiva, Dylan Farrow. Son numerosas las personalidades que han decidido posicionarse públicamente a favor (Javier Bardem) o en contra (Ellen Page) de Allen. El festival tendrá que afrontar las consecuencias de traer al actor, director y clarinetista, como el posible sabotaje por parte de asociaciones feministas. Este no será además su único concierto en España: también están confirmados conciertos de su banda en Bilbao y Barcelona.

Menos polémicos son el resto de invitados de internacionales anunciados, como Salvador Sobral (ganador de eurovisión), The Groots, Michael Bolton o Billy Gibbons y Joe Louis Walker, entre otros. Y, según el festival, aún quedan artistas por anunciar.

También se confirman novedades como ampliación del horario (el festival comenzará a las 19:00), de la zona de entretenimiento, la adición de comida vegetariana y sin gluten y el aumento del número de baños.

Las entradas salen a la venta hoy a las 15:00 y pueden adquirirse en www.entradas.com y www.nochesdelbotanico.com.

