El curioso motivo por el que Ariana Grande ha cancelado sus conciertos

Ariana Grande es un titán imparable de la industria musical. Desde el lanzamiento de ‘thank u, next’, sus temas no paran de sonar en la radio, llegando a tener hasta tres (‘7 Rings’, ‘thank u, next y ‘break up with your girlfriend i’m bored’) peleando por el numero uno. Además, continúa con su gira Sweetener, que recorrerá Estados Unidos y numerosas ciudades de europa.

Sin embargo, la artista ha tenido que bajar el ritmo por un enemigo inesperado… Los tomates. Ariana explicó, via instagram, que había sufrido una reacción alérgica al tomate por primera vez en sus 25 años.

«Hemos descubierto que he tenido una desafortunada reacción alérgica a los tomates y que mi garganta está bastante cerrada. Todavía tengo la sensación de estar tragándome un cactus, pero estoy progresando poco a poco. Gracias por todo vuestro amor y comprensión. No puedo esperar para volver a tocar y actuar en Tampa y Orlando en noviembre. Nada más injusto que una mujer italiana desarrollando una alergia a los tomates a los veintitantos», escribió.

Como habéis leido, la cantante piensa recompensar a los fans con la relocalización de sus fechas. Anunciará sus nuevas fechas cuando se recupere de su reacción. Estamos seguros de que pronto estará a tope de nuevo. Mientras tanto, ¡nos queda disfrutar de su música!

