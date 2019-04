El dulce gesto de Taylor Swift tras el accidente de una fan

Aunque su vida personal sea criticada a menudo, si hay algo que no se le puede reprochar a Taylor Switf es su apoyo incondicional a fans y asociaciones. Lo ha demostrado de nuevo hoy en sus redes sociales.

Y es que Lindsay, una de sus mayores fans, se encuentra ingresada en el hospital tras un terrible accidente de coche que la dejó llena de lesiones de gravedad, entre ellas un cuello roto.

Su sorpresa cuando recibió unas flores y una carta escrita a mano por la propia Taylor Swift quedó patente en twitter, donde subió un video y tweets agradeciendo el gesto.

i finally stopped crying long enough to post that taylor swift just sent me flowers and a handwritten note… im still in complete utter shock. @taylorswift13 @taylornation13 thank you so much. i love you endlessly, you have NO IDEA how much this meant to me.😭💞 see u on tour bb pic.twitter.com/Y1ba5m6BPp

— lindsay is fearless🦋💞 (@_lindslayyyyy) 9 de abril de 2019