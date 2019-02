El emotivo reecuentro entre Camila Cabello y Shawn Mendes

Se encontraron en el backstage de los premios Grammy y no dudaron en tomarse fotos juntos.

Ya son 4 años desde que la cantante cubana colaboró con el joven Shawn en la canción I know what you did last summer para su álbum de estudio Handwritten, mientras ella aún estaba en la girlband Fifth Harmony.

Muchos fueron los rumores en su momento de un pequeño romance en el que estaban envueltos, aunque ellos siempre lo negaron y a día de hoy no sabemos si su relación fue más allá de la bonita amistad que aún comparten, como nos han dejado ver este pasado domingo.

La joven cantante publicaba en su cuenta de Twitter unas fotos de ellos dos juntos en el backstage de la ceremonia con unas bonitas palabras dedicadas al cantante canadiense:

so proud of this amazing human !!!!!! seems like yesterday we were just kids singing ed sheeran songs in the dressing room, now we’re kids trying not to throw up cause we’re at the Grammys!!!! i love you forever ❤️ pic.twitter.com/C2ZlUbJvUl — camila (@Camila_Cabello) February 11, 2019

“ Estoy tan orgullosa de este increíble ser humano !!!!!! Parece que fue ayer cuando éramos dos niños cantando canciones de Ed Sheeran en los camerinos, ahora somos dos niños intentando no vomitar porque estamos en los Grammys!!!! Te quiero para siempre “

Los fans de ambos artistas estaban esperando una foto de ellos dos juntos, ya que hacía bastante tiempo que no coincidían públicamente en ningún acto. Las reacciones de emoción no tardaron en llegar, aunque tampoco los memes. Esta vez cariñosos, hacían varias comparativas con las fotos de los cantantes y el cartel de la película La Bella y la Bestia por el gran parecido entre sus trajes:

Esperamos que vuelvan a colaborar pronto en alguno de los próximos álbumes de estudio que ambos están por sacar, pero de momento seguiremos disfrutando de su I know what you did last summer:

