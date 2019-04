El enfrentamiento entre Chris Brown y Chvrches enciende las redes

Después del éxito de Here with me, una colaboración entre Marshmello y el grupo británico Chvrches, el productor y DJ estadounidense ha lanzado el pasado 25 de abril, una canción llamada Light it up, en colaboración con Tyga y Chris Brown, algo que no ha sentado demasiado bien al grupo británico. Recordemos que Chris Brown fue acusado en 2009 por Rihanna de maltrato doméstico, algo que el grupo Chvrches no ha olvidado y por el cual ha expresado en redes sociales su descontento con el DJ al colaborar con el rapero estadounidense.

Traducción: «Estamos muy decepcionados, confundidos y tristes por la elección de Marshmello de trabajar con Tyga y Chris Brown. Nos gusta y respetamos a Mello como persona pero trabajar con personas que son depredadores y abusadores excusa y, en definitiva, anima tácitamente ese comportamiento. Esto no es algo que nosotros podamos o vayamos a apoyar.»

El rapero Chris Brown no ha tardado en responder a este comentario de Lauren Mayberry, la cantante del grupo.

Traducción: «PANDILLA DE PERDEDORES. Este es el tipo de gente que quiero ver caminando delante de un autobús a toda velocidad repleto de pacientes mentales. Seguid arrastrándoos en vuestras propias inseguridades y odio. SOY NEGRO Y ESTOY ORGULLOSO. Y SÉ QUE OS DUELE ESTAR LUCHANDO CON LA VIDA Y LA PAZ PORQUE ESTÁIS OBLIGADOS A VER MI ÉXITO. Ni siquiera sois segundos (RECORDAD segundo solo significa que ¡PERDISTEIS ANTES!) HASTA LA VISTA. BUEN DÍA PEATONES”.

Estas duras palabras de Chris Brown, han hecho que hordas de fans del rapero llenaran de mensajes privados con insultos y amenazas el Twitter de la artista.

Tyga también ha contestado al Tweet de Chvrches, aunque de un modo mucho más formal que su compañero. “Todos somos hijos de Dios. Todo el mundo comete errores, nadie es perfecto. Mantengamos la energía positiva”, escribía en los comentarios del tweet del grupo.

Las redes se están llenando de mensajes a favor y en contra del cantante, sus seguidores alegan que ya ha pagado sus errores, mientras que los detractores dicen que con el mensaje enviado al grupo británico solo reafirma que no ha cambiado. La polémica está servida.

