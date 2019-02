El ex batería de The Cure, Andy Anderson, ha sido diagnosticado cáncer terminal

Andy Anderson, que formó parte de The Cure entre los años 1983 y 1984, relataba mediante un post en su muro de Facebook que ha sido diagnosticado un cáncer terminal de grado 4. El músico ha comentado que está bien y que es consciente de su situación, aunque añade que no quiere someterse a una reanimación cardiopulmonar ya que afirma que no le gustaría perjudicar a nadie con las secuelas posteriores. Ha comentado que discutirá en los próximos días la opción de someterse a tratamientos de quimioterapia y radioterapia. El artista pide a sus fans que sean positivos: “para mí es solo otra experiencia de vida y un obstáculo más”.

Andy participó en el disco “Japanese Whispers”, en “The Top” y en “Concert: The Cure Live”, que supuso el primer álbum del grupo con grabaciones en directo. También estuvo presente en la grabación de “The Lovecats”, que se convertiría en el mayor éxito de la banda hasta la fecha, llegando hasta el número 7 de las listas británicas. Tras ser despedido del grupo, continuaría su carrera musical para anuncios de televisión y colaborando con otros artistas y grupos como Iggy Pop.

Además, otro ex de la banda, Lol Tolhurst, ha mandado su apoyo a Anderson por Twitter.

Andy’s Dad was a boxer, now Andy is in the fight of his life. I’ve talked to him, he’s as upbeat and calm as anyone I’ve ever talked to facing what he’s facing. Send light,send love, send whatever you believe will help my friend in the battle royal he now faces. Love you Mr A.

— Lol Tolhurst (@LolTolhurst) February 19, 2019