EL HOMENAJE DE COLDPLAY A AVICII

Un año después de la muerte del artista Avicii sus seguidores están pudiendo disfrutar de una parte del inmeso legado musical en el que el DJ sueco estaba trabajando. Parte de este legado se ha plasmado en un primer álbum póstumo en el que participa Coldplay, la banda británica liderada por Chris Martin.

El cuarteto ha querido homenajear a Tim Bergling después del lanzamiento de este álbum con un emotivo mensaje publicado a través de sus redes sociales y que hace referencia a la canción en la que trabajaron juntos: Heaven.

I’ve loved this song ever since Chris and Tim wrote it back in 2014. Tim finished it off in 2016 and this is the version we have today. We were all in awe of his unfathomable talent. Still are. https://t.co/fu97xjajpD Love PH

