El musical We Will Rock You de Queen volverá a Madrid en 2020

Después de 17 años de su estreno en Madrid, el musical «We Will Rock You» de Queen volverá a la capital en 2020 para reencontrarse con el público en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío.

We will rock you se estrenó en el Dominion Theatre del West End de Londres el 14 de mayo de 2002, y poco después Madrid se convertía en la segunda ciudad europea en estrenar el musical. Era octubre de 2003, y tras ello se sucederían un total de 19 países en todo el mundo y más de 16 millones de espectadores.

Brian May y Roger Taylor serán nuevamente coproductores del espectáculo. «Esperamos que con el musical en Madrid pase un poco como con la película. Bohemiam Rhapsody ha supuesto un fenómeno social y también familiar. Los padres iban a verla con sus hijos adolescentes para compartir con ellos parte de su historia», apunta May. esto es como una pequeña anécdota, que por parte del grupo, tienen que estar muy orgullosos de este gran trabajo.

Y aún añade el guitarrista en un comunicado: «Muy probablemente los fans del musical de entonces tengan hoy hijos o sobrinos con los que vuelvan a compartir nuestra música de Queen, como en la película, pero esta vez en directo».

Los detalles concretos de este regreso de We Will Rock You a Madrid se desvelarán próximamente, pero las entradas se pueden yareservar en wwry@laestacion.com.

