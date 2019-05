El nuevo álbum de Rihanna viene cargado de sonidos reggae

Desde 2016 no habíamos escuchado nueva música de Rihanna, pero la espera ha llegado a su fin. Según declaró la artista en una entrevista a la revista T semanal de Times, se encuentra trabajando en su nuevo disco que vendrá cargado de reggae.

Y, ¿qué sabemos sobre este nuevo trabajo de estudio de la artista de Barbados? Por el momento, al menos conocemos su posible nombre, R9, gracias a sus fans: «Estoy a punto de llamarlo así, probablemente, porque me han perseguido con este ‘R9, R9, ¿cuándo saldrá R9?’ ¿Cómo aceptaré otro nombre después de que haya sido grabado en mi cráneo?».

Aún desconocemos la fecha de lanzamiento, lo que es seguro es que este nuevo álbum tendrá un marcado estilo reggae. En cuanto al resto de rumores que han rodeado al proyecto, la cantante y empresaria ha decidido aclarar alguno de ellos. Pese a las peticiones de su séquito de fans, la «Rihanna’s navy», Drake no será uno de los artista que participará en el posible ‘R9’: «No en el corto plazo, no veo que suceda. No en este álbum, eso es seguro». Otra de las posibilidades que se barajaban era Lady Gaga , debido a que la reciente ganadora de un Oscar siguió a Rihanna en Instragram, aunque este posibilidad también quedó desmentida en la entrevista: «. No está en los libros en este momento, pero no estoy en contra».

‘R9’ cada vez está más cerca y la espera está a punto de acabarse. ¿Qué sorpresas nos deparará el nuevo álbum de Riri?

