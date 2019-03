El nuevo disco de Slipknot verá la luz el 9 de agosto

El mítico grupo de metal Slipknot, conocido por sus terroríficas máscaras e impresionantes espectáculos, ha confirmado los rumores de nuevo disco. Tras publicar el primer single el pasado octubre de 2018, el lanzamiento de su último trabajo de estudio ya tiene fecha oficial. El 9 de agosto ha sido el día elegido por la banda para presentar su sexto álbum.

The #KNOTFESTRoadshow w/ #Slipknot, @VOLBEAT, @GojiraMusic + @BehemothBand kicks off across North America this summer. Each pair of tickets purchased online comes w/ a digital copy of our upcoming album, scheduled for release August 9. Tix on-sale March 8: https://t.co/GrA4MZuVhN pic.twitter.com/5ysFesQFOZ

— Slipknot (@slipknot) 4 de marzo de 2019