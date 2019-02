El nuevo proyecto de Matt Helders, de Arctic Monkeys

El batería de la banda Artic Monkeys, Matt Helders, así como Joe Carnall de Milburn, han lanzado la primera canción de su nuevo proyecto paralelo Good Cop Bad Cop.

El single recibe el nombre de “Silk and Leather“ y está escrito por Carnall y producida por Matt Helders. Helders decidió unirse al proyecto después de recibir en su casa de Los Ángeles una selección de sus demos. Tras eso, el batería decidió colaborar, produciendo el disco en su propio estudio casero.

La dirección que ha tomado el dúo, supone una redirección de su música, abandonando las guitarras y con un claro uso de sintetizadores. “Silk and Leather“ es una canción muy ochentera, ligera de escuchar y bastante pegadiza.

Carnall comentaba: “Nos lo pasamos muy bien trabajando juntos, porque no nos hemos visto mucho en estos días. Estoy realmente satisfecho con el resultado y no es lo que esperaba. Ya no puedo esperar para el próximo año”.

Por su parte, Helders explicaba: “Tengo un pequeño estudio instalado en casa ahora que, cuando estoy allí puedo dedicarle algo de tiempo. Es un trabajo básicamente de baterías antiguas y sintetizadores, un poco más electrónico y un poco más como una banda sonora del tipo de cosas que hace John Carpenter“.

Además de este proyecto, y de su trabajo dentro de Artic Monkeys, Matt Helders ha colaborado con Iggy Pop en su último álbum “Post Pop Depression“, ha remezclado a The Hives y Duran Duran, además de sus particulares “Late Night Tales: Matt Helders“.

