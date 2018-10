El nuevo sencillo de Macaco “Valientes”

A principios de 2019 el músico estrenará “Back to the Jungle”, su nuevo álbum, que constará de once canciones. De momento ha lanzado un primer adelanto titulado “Valientes”.

Entre contenedores de un puerto y un bar nace la historia de “Valientes”, la nueva canción de Macaco que viene acompañada de un videoclip impactante. El reggae y el dub son protagonistas de este nuevo tema, que anticipa el estilo del nuevo trabajo. El músico recuerda a sus fans, en esta canción, que ser valiente “es el motor que hace que miremos de frente, a los ojos, de igual a igual”. Protagonizado por el actor Alberto Ammann, el single de “Valientes” ha sido autoproducido, pero en el disco contará con Rafael Arcaute y Raül Refree como co-productores y con colaboraciones internacionales aún por desvelar. Macacoanuncia así un nuevo disco después de cuatro años sin pasar por el estudio de grabación para un trabajo propio. El músico sí pasó por él para grabar la canción “Red Alerta” junto a Green Valley, Tote King y Aziza Abrahim, para denunciar el incumplimiento de las políticas de inmigración.

Puedes ver y disfrutar el videoclip de “Valientes”

