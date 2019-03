El nuevo single de Mariah Carey dice ‘no es no’ en múltiples idiomas

Mariah Carey fue una de las grandes divas del pop de los años 90, pero la artista quiere dejar claro que su momento no ha pasado todavía y por ello llega con nuevo álbum. Este nuevo trabajo de estudio llamado ‘Caution’ tenía que tener un single y creemos que la artista ha optado por la canción ‘A No No’ para encabezar su próximo éxito musical. Este tema, que ya tiene videoclip, es el más movido y bailable de todo el disco.

La canción cuenta con estrofas de lo más divertidas, como: “Eduardo Manostijeras te ha cortado de mi vida”, pero el mensaje va más allá de ello. La cantante aparece en el interior de un vagón de metro, vestida como solo una diva podría hacerlo, y rodeada de chicos y chicas bailando. Este tema va dirigido a a aquellos chicos que no aceptan un no por respuesta, que ya sea en un bar de fiesta o en cualquier otro lugar, insisten hasta la saciedad y no quieren aceptar ser rechazados. Una forma amigable de tratar un tema que está más que a la orden del día y por el que muchas mujeres, y hombres, aún consideran necesario reivindicar el respecto y la igualdad hacia el género femenino.

“No es no”, así es como la neoyorquina, repite en diferentes idiomas, este mensaje que quiere que cale en la sociedad, a través de un tema que sonará a nivel mundial. El videoclip salió el propio 8 de Marzo, Día de la Mujer, reivindicando uno de los lemas más sonados en las manifestaciones feministas.

Me gusta: Me gusta Cargando...