El pop es tan violento como el rap o el hip-hop

Esto afirma un estudio de la estadounidense Universidad de Missouri que ha analizado las letras de más de 400 canciones de la lista billboard de 2006 a 2016. Ha sido liderado por las profesoras de periodismo Cynthia Frisby y Elizabeth Behm-Morawitz.

Y no se debe precisamente a que el hip hop y el rap hayan rebajado el contenido violento de sus letras. Según los datos, casi un tercio de las canciones que escuchamos en la radio tienen referencias misóginas que degradan a la mujer.

“Sabemos que la música tiene un gran impacto sobre la gente joven y como estos perciben su rol en la sociedad. Al contrario que el rap o el hip hop, el pop tiende a tener un sonido divertido y positivo que busca atraer a los oyentes. Pero esto puede ser problemático sin las letras bajo esa música están promoviendo la violencia y el comportamiento machista”, declaró Frisby.

La música con letra menos problemática tiende a ser el country. El estudio pone como ejemplo canciones tan escuchadas como ‘Love The Way You Lie’, de Rihanna, que habla de una relación abusiva; o ‘Wake Up Call’ de Maroon 5, que narra como un hombre asesina al amante de su mujer tras encontrarles juntos.

Las autoras del estudio animan a los padres a tener la conversación con sus hijos sobre si son conscientes del significado de las canciones que escuchan en la radio. Con ello no se busca que dejen de escuchar música pop, sino que sean críticos y se den cuenta de los valores que comunica la música que escuchan.



