El primer Grammy de Ariana Grande… que no fue a recoger

La joven artista presumió del vestido que hubiese llevado a la ceremonia que le dio su primer Grammy.

Como ya había adelantado, Ariana Grande no asistió a la celebración de la 61ª edición de los premios Grammy por un desacuerdo con la organización de las actuaciones de los premios. Al no dejarle elegir a la cantante la canción que cantaría en su actuación de la gala, decidió negarles su participación en toda la gala, anunciando que no asistiría ni si quiera como invitada.

Pese a estar nominada a mejor álbum pop, con su trabajo Sweetener, y tener todos los preparativos a punto, como mostró en sus redes sociales con el vestido que hubiese llevado a la gala, la decisión de la cantante floridense no cambió desde que anunció que no asistiría. Muchas son las personas que han aventurado a decir que, si hubiera asistido a la gala, habría sido sin duda la mejor vestida de la noche.

Como muchas apuestas aventuraban, Grande se llevó el premio al que estaba nominada, siendo el primer Grammy de toda su carrera y que se ha llevado con un proyecto que habla de temas tan importantes como la salud mental (get well soon) o la necesidad del feminismo en la música (God is a woman).

Asistiendo o no a la celebración, lo cierto es que la joven artista se ha hecho con el primer Grammy de su carrera y se encuentra en su mejor momento profesional con su álbum recién publicado thank u, next y su último vídeo break up with your girlfriend, i’m bored.

