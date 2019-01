El rapero Smoke Dawg muere en un tiroteo

Los tiroteos producidos en Estados Unidos se han convertido en algo habitual en el día a día de las personas que residen allí, por desgracia cada día son más los que se suceden en los colegios así como entre las bandas callejeras o de música, este último ha sufrido innumerables pérdidas de raperos con un gran futuro por delante que nunca llegaron vivirlo, recordemos que los asesinatos casi simultáneos de XXXTentacion y Jimmy Wopo fueron hace menos de un mes (la policía no cree que exista relación alguna entre los 3 asesinatos)

Precisamente, el pasado sábado en la salida de un club de Toronto (Cube Nightclub en Queen Street), Smoke Dawg un rapero canadiense de 21 años, fue asesinado en un tiroteo en el que también fueron heridas dos personas más, trasladadas inmediatamente al hospital. Dawg es conocido por la canción Still además de haber colaborado con Drake en varios de sus conciertos, en la gira que tuvo lugar el año pasado; El cantante ha decidido despedirse del rapero a través de un escrito en su cuenta de instagram “todos estos regalos y almas benditas y luces interiores que se extinguen últimamente son devastadoras. Ojalá la paz inundara nuestra ciudad. Tanto talento y tantas historias que nunca llegamos a ver jugar. Descansa, Smoke”. No obstante, quien confirmó la muerte fue Mustafa The Poet, por Twitter, donde escribió “Smokey se ha ido, que nuestras oraciones le sigan hasta el cielo”.

Lights, Camera, Action #AnoGang🤘🏾 Una publicación compartida de HGxSP (@smokedawg) el 6 Jun, 2017 a las 11:00 PDT

