El regreso de ABBA tardará más de lo esperado

El pasado mes de abril de 2018, el legendario grupo sueco ABBA anunció su regreso con la publicación de dos canciones inéditas como parte de la gira virtual que protagonizarán cuatro hologramas con el nombre de Abbatar. Sin embargo, un año después, aún no hemos podido disfrutar de su tan esperada reaparición.

El miembro de ABBA, Bjorn Ulvaeus, ha confesado que los fans pueden esperar una nueva canción que se titulará ‘I still have faith in you’ para los meses de septiembre u octubre. Este será el primer lanzamiento de la formación en 37 años. Según ha recogido el medio danés Ekstra Bladet, Bjorn reconoce que el proyecto “se está retrasando demasiado” a causa de la producción del videoclip con los avatares de los componentes.

Lo cierto es que esta nueva canción iba a ser estrenada en un especial televisivo producido por NBC y BBC, que debería haberse emitido en diciembre del pasado año, sin embargo hasta este otoño no podremos disfrutar de su regreso.

