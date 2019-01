Cuatro años después de su hasta ahora último álbum, Bryan Adams está oficialmente de vuelta con Shine a Light. Se trata del primer single del disco del mismo título, que verá la luz en su integridad el próximo 1 de marzo. El regreso de Bryan Adams con este sencillo está ya disponible en las plataformas de música en streaming habituales.

El álbum tendrá doce canciones, incluyendo este single, un dueto con Jennifer Lopez y una versión del clásico Whiskey on the Jar. El músico canadiense presentará este nuevo trabajo por todo el mundo durante 2019 en una gira de conciertos que por ahora no tiene paradas en España.

