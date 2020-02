El regreso por todo lo alto de Louis Tomlinson

El exmiembro de One Direction emocionaba el pasado viernes a todos sus fans con el lanzamiento de su primer álbum en solitario, «Walls». Compuesto de 12 canciones, de las cuales ya había lanzado cinco para su promoción: «Walls», «Two of Us», «Kill My Mind», «We Made It» y «Don´t Let It Break Your Heart». Y a las que sumaba los títulos de «Too Young», «Habit», «Always You», «Ferless», «Perfect Now», «Defenceless» y «Only The Brave».

Temas que ya nos adelantaban la línea que iba a seguir el artista con su regreso, canciones arraigadas a su vida real y a temas como las relaciones, la juventud, la inseguridad personal, y la familia, dedicando una de las canciones a la muerte de su hermana. Un proyecto con el que Louis Tomlinson aseguraba encontrarse «realmente aliviado de estar finalmente de regreso» y agradecido a sus fans por la paciencia.

Ha querido conseguir un álbum que refleje su identidad propia, tras salir de la exitosa banda que marcó a toda una generación. “Siento que este es el comienzo de mi carrera, con mucho que esperar y con los planes en marcha”, expresó el joven músico. Entre sus favoritos, destacan el tema que le da nombre al disco, ‘Walls’, la colaboración coescrita junto a Noel Gallagher o ‘Don’t Let It Break Your Heart’, en el que destacan los coros.

De momento el cantante ya ha sido número uno en países como Reino Unido, Finlandia y Rumanía, y en poco más de un mes, Louis regresará a los escenarios cruzando países y continentes con «Walls», en una gira mundial de 50 fechas, de las que ya ha agotado todas las entradas en gran parte de los sitios, y que arrancará en Barcelona el día 9 de marzo.

