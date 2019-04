El teaser de BTS y Halsey revoluciona las redes sociales

Decir que BTS ha cambiado el curso de la música actual no es ninguna exageración. Primero tomaron corea y, con sus dos últimos albúms, el mundo. Decir que han introducido el kpop en la cultura mainstream es quedarse corto. Con su ‘Love Yourself 轉 ‘Tear’ alcanzaron el número uno en USA, y repitieron con ‘Love Yourself 結 ‘Answer”. Además, tienen poderosos aliados en sus colaboraciones como Steve Aoki y Nicki Minaj, cuyo ‘IDOL’ batió el record de visitas de youtube en las primeras 24 horas.

Y, aunque fueran destronados por el ‘Thank U, Next’ de Ariana Grande, vuelven a reclamar su trono en compañía de una de las voces más populares de los últimos años, Halsey. Junto a ella protagonizan ‘Boy In Luv’, el primer single de su disco ‘Map Of The Soul: Persona’. La canción sale el día 12 de Abril, pero con tan solo los 45 segundos que dura el teaser han conseguido convertirse en Trending Topic mundial y acumular un total de 4 millones de visitas en las primeras 5 horas desde su lanzamiento, y sobrepasan ya los 12 millones.

Solo el tiempo dirá si este viernes tenemos nuevo video más visto de youtube.

