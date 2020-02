El título de una canción de Justin Bieber que está confundiendo a muchos

El joven cantante se ha convertido una vez más en el foco de todas las miradas, y es que en su nuevo álbum hay una canción que se titula «E.T.A», la cual evidentemente no tiene nada que ver con la banda terrorista, pero que ha causado un gran revuelo en Twitter después de que una cuenta fan (@tasedrew) publicase el siguiente mensaje:

everybody say THANK YOU ETA pic.twitter.com/401PkmhxI5 — alina (@tasedrew) February 18, 2020

Hasta aquí todo correcto, pero el alboroto comenzó cuando algunos usuarios empezaron un bombardeo de diversos comentarios de cachondeo, los cuales desconcertaron por completo al creador del tweet y que se fueron intensificando a medida que se difundía el mensaje.

«Thank you IRA no te jode», «Eskerrik asco», «It’s gora not thank you» o «Ahora mismo llamo a la audiencia nacional para que te ponga las pilas, chavalote», fueron algunas de las respuestas que tuvo el usuario de seguidores españoles, y que al final se acabó tomando a broma cuando escribía «Venga, todos a escuchar E.T.A de Justin Bieber, sabéis que no quería decir eso»

De hecho, para el canadiense E.T.A. es ‘Estimated Time of Arrival’ -‘Hora Estimada de Llegada’-. Eso pone en los billetes de avión y de eso va la canción, una delicada balada en la que Justin Bieber se desespera porque quiere saber cuando va a llegar su amada, y que os dejamos por aquí para que la escuchéis si no lo habéis hecho ya.

