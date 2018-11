El zasca de Ariana Grande a Pete Davidson

Como recordamos, Pete y Ariana Grande decidieron romper su compromiso de una manera repentina e inesperada, tal y como fue su sorprendente anunciación por el mes de mayo. Ambos decidieron tomar caminos separados puesto que la cantante consideraba no estar pasando por un buen momento anímico tras la muerte de su ex Mac Miller.

Lo que parecía una ruptura acordada de buena manera tanto por el humorista como por la joven intérprete de Breathin, puede no haber sido tan pacífica cómo nos lo han vendido. La prueba la tenemos en la última broma que Pete Davidson le ha dedicado a su ex prometida, a lo que parece ser a Ariana Grande no le ha sentado muy bien.

En el programa Saturday Nigth Live, en el que el cómico participa, se arrodilló ante la invitada, Maggie Rogers, para pedirle matrimonio. ¿Lo haría en alusión a cómo actuó con Ariana, ya que casi ni la conocía cuando se comprometieron? Aquí puede dar lugar a dudas, pero qué Pete estaba haciendo alusión en todo momento a Ariana lo dejó más que claro al responder a la invitada cuando ésta le dio un no por respuesta: “Cero de tres” añadió el humorista, recordando sus dos compromisos fallidos anteriores, el último con la artista.

La reacción de Ariana Grande no se hizo esperar y rápidamente colgó un tweet al respecto:“Para alguien a quien no le gusta la atención, seguro que te gusta seguir teniéndola”. Zasca increíble de la joven, por lo que consideraba una traición por parte de su ex, ya que ambos habrían acordado no hablar sobre su ruptura. Hay que decir, que poco después se arrepintió y decidió borrarlo de su cuenta, demasiado tarde porque sus fans ya habían hecho capturas. Sí dejó sin embargo, el mensaje que colgaría justo después: “Thank u, next”, en alusión a su última canción que habla de todos sus ex.

