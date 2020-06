Después de estrenar su EP “Glorious” en el 2019, Ella Henderson está de regreso en la escena musical y viene con música nueva para nuestros oídos.

Su nuevo sencillo lleva el nombre de “Take Care Of You“, fue escrito por ella misma al lado de Julia Michaels, Justin Tranter y Noel Zancanella. Y se estrenó el 12 de junio a cargo del sello discográfico Warner Music. Ese mismo día también se estrenó el video musical para la canción en el canal oficial de YouTube de la cantante.