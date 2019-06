Emeli Sandé en modo Whitney Houston

En principio esperábamos el tercer álbum de estudio de Emeli Sandé para finales de este mes de junio, pero «Real life», ese es su título, se ha retrasado al 13 de septiembre, estaremos atentos al lanzamiento. En cualquier caso hemos podido ver a la artista británica hace poco tiempo, hacer una versión del «My love is your love» de Whitney Houston en Radio 2 Piano Room de la BBC. Nos quedamos con la original, pero nos gusta mucho Emeli Sandé, pero hay que decir, que este tema no tienes desperdicio, y todo con esa gran voz también que la caracteriaza.

Primero la cover, y seguidamente disfrutaremos de la inolvidable Whitney Houston, grande donde las alla, fué una voz inolvidable y con temas que siempre estrán presentes.

