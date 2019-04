Eminem celebra sus 11 años de sobriedad con sus fans

Uno de los mayores y mejores raperos de la actualidad musical, Marshall Mathers, Eminem, ha compartido en su instagram oficial una foto de su logro: conseguir 11 años de sobriedad.

En la foto se mostraba la moneda que suele ser habitual en grupos de Alcohólicos Anónimos, indicando el tiempo de sobriedad -en el centro se ve XI– que sirve como recompensa a la perseverancia.

La foto rezaba «11 years – still not afraid», haciendo referencia a una de sus canciones: «Not Afraid», donde el rapero habla de su lucha contra sus adicciones. Sus más de 25 millones de seguidores no tardaron en reaccionar y felicitarle por ello, siempre apoyándole durante su carrera.

