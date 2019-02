EMMA BUNTON REGRESA TRAS 13 AÑOS

“Baby please don’t stop” será el primer sencillo.

El 1 de junio de 2019 tendrá lugar uno de los regresos musicales más esperados de los últimos años: el de las Spice Girls. Y como no podía ser de otra forma, la girl band se está preparando perfilando nuevos proyectos musicales. La primera en lanzar nueva música será Emma Bunton.

El 12 de abril se estrenará “My happy place”, el cuarto disco de la carrera musical de Emma y el primero que publicará en los últimos 13 años desde el lanzamiento de “Life in mono” en 2006.

Se trata de un disco que tendrá dos canciones completamente originales: “Too many teardrops” y “Baby please don’t stop”, la cuál esta ultima será utilizada como tarjeta de presentación de este álbum. Además, hace dos horas la cantante ha estrenado el videoclip en su cuenta oficial de Youtube.

El resto del nuevo disco contendrá ocho versiones que Emma Bunton interpreta en solitario pero también con colaboradores como Robbie Williams, Will Young, Jade Jones o Josh Kumra.

Este es el listado de canciones de “My happy place”:

1. Baby Please Don’t Stop

2. I Wish I Could Have Loved You More

3. Too Many Teardrops

4. I Only Want to Be with You (feat. Will Young)

5. Don’t Call Me Baby

6. You’re All I Need to Get By (feat. Jade Jones)

7. Come Away with Me (feat. Josh Kumra)

8. Emotion

9. 2 Become 1 (feat. Robbie Williams)

10. Here Comes the Sun

Su gira de regreso de las Spice Girls continúa siendo una gran noticia. Las entradas para sus conciertos están volando y además hay muchos rumores de que habrá grandes nombres de la industria musical relacionados con estos directos. Jess Glynne abrirá los conciertos en tierras británicas de la girl band que hasta la fecha son ya más de una docena.

Thank you SO MUCH for your incredible support! ❤️✌🏻 Can’t wait to bring you #SpiceWorld2019 pic.twitter.com/4fPJO03UBo — Spice Girls (@spicegirls) November 27, 2018

