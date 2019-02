Enter Sandman de Metallica tiene un nuevo videoclip

El día 3 de noviembre del pasado año 2018, Metallica estuvo presente en San Francisco, donde ofrecieron un concierto acústico. La actuación se realizó con ánimo de recaudar fondos para la fundación de la banda “All Within My Hands“. Dicho concierto, fue publicado el día 1 de febrero bajo el título Helping Hands… Live and Acoustic At The Masonic. Tras el lanzamiento, la banda ha compartido un nuevo videoclip de su célebre canción “Enter Sandman“. Este vídeo, está conformado por las imágenes del concierto mencionado.

La canción “Enter Sandman“, fue publicada por Metallica como arranque de su quinto disco con título homónimo. En este trabajo se observaba una progresión en el grupo y una notable evolución, aunque sería sometido tanto a críticas como a elogios.

El próximo mes de mayo, podremos disfrutar de esta mítica banda, los días 3 y 5 de mayo en Madrid y Barcelona respectivamente. Esto supone el estreno del tramo europeo de su “Worldwired Tour“, con el que recorrerán Europa para realizar, en principio, un total de 159 conciertos. Además, tanto Ghost como Bokassa acompañarán el espectáculo.

